Stamattina alle 6.30 è stata celebrata la Santa Messa in onore di Santa Lucia. Al termine i fedeli hanno raggiunto piazza Umberto I ove è stato accesso un piccolo falò. A causa della pandemia la festa in onore dei Santi Lucia e Aniello si è svolta sottotono, ma la fede dei mugnanesi per i due Santi è immutata.

