Mugnano del Cardinale – Festa di San Liberatore ai tempi del coronavirus

La pandemia che stiamo vivendo non consente la celebrazione delle funzioni religiose aperte al pubblico pertanto quest’anno la festa in onore di San Liberatore subirà delle restrizioni. Da oggi 12 maggio al 14 c’è il triduo in onore del Santo con la messa delle 9 trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Liberatore. Il 15 messa solenne e preghiera tradizionale. Domenica dalle 10 alle 12.30 è possibile recarsi in chiesa per una preghiera solitaria.

