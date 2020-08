Mugnano del Cardinale – Festeggiato il Santo Curato d’Ars

Ieri la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica del Santo Curato d’Ars e a Mugnano del Cardinale gli si è reso omaggio con la celebrazione eucaristica delle 19. La messa è stata celebrata da Don Giovanni Ariano e concelebrata da don Giuseppe Giuliano, nell’ omelia è stata ricordata la figura di San Giovanni Vianney, parroco umile e devoto di Santa Filomena. Al termine della messa il rettore Don Giovanni Braschi ha ricordato a tutti che giovedì 6 inizia il Triduo in onore della Santina e che quest’anno causa Covid19 i festeggiamenti civili non si terranno ed è proprio per questo che occorre unirsi e pregare, poiché la festa religiosa si terrà e il Santuario sarà aperto per tutti quelli che vorranno recarsi per pregare.

