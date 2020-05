MUGNANO DEL CARDINALE. Giovane va in escandescenza e blocca il traffico

Momenti di panico questa pomeriggio in via Nazionale delle Puglie a Mugnano del Cardinale. Un giovane in escandescenza ha attirato l’attenzione dei residenti, bloccando parzialmente il traffico dopo aver fermato l’auto in mezzo alla Statale. Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Alla vista dei militari si è dato alla fuga a piedi lasciando l’auto in strada, successivamente spostata. Sul posto si sono recati anche parenti del giovane e solo pochi minuti fa la situazione sembra essere tornata alla normalità.

adsense – Responsive – Post Articolo