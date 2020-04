La Comunità si è unita virtualmente per creare un video messaggio di auguri per il parroco don Giuseppe Autorino. I fedeli hanno voluto così ringraziare il presbitero per la sua vicinanza, con dirette web, con chiamate, per aver portato la Croce per le strade del paese e soprattutto per le tante opere di bene che fa quotidianamente.

