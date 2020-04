MUGNANO DEL CARDINALE. Gli auguri di Nuova Alleanza Popolare ai cittadini

Tutti i componenti di Nuova Alleanza Popolare vogliono esprimere a tutti i cittadini di Mugnano del Cardinale l’augurio di una Serena Pasqua. Questi momenti ci ricordano quanto è importante essere Comunità. Bisogna lasciare da parte la normale e legittima dialettica ed operare insieme per il bene del paese. Per questo, oltre a proseguire nelle attività già intraprese come quelle della “spesa sospesa”, rinnoviamo la nostra disponibilità per ogni attività necessaria di comune accordo con l’amministrazione. E ricordate: restate a casa!

adsense – Responsive – Post Articolo