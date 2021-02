MUGNANO DEL CARDINALE. Gli studenti del Liceo “Nobile-Amundsen” lamentano disservizi

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci dagli studenti del Liceo scientifico di Mugnano. “La didattica al 50% é iniziata ormai da oltre una settimana e noi studenti abbiamo sin dal primo giorno riscontrato molteplici problemi, tra cui la difficoltà nel seguire le lezioni a distanza a causa della scarsa rete internet e dello scadente materiale fornito dalla scuola. Per questo abbiamo inoltre varie volte cercato di metterci in contatto con il dirigente scolastico tramite richieste scritte ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Dunque, anche in vista di un esame di stato non molto lontano, chiediamo che venga al più presto trovata una soluzione al fine di garantire una connessione efficiente e che non causi difficoltà a noi studenti mentre ci troviamo a distanza dal resto della classe”.

