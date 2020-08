Mugnano del Cardinale – I battenti mugnanesi di San Pellegrino invitati ad Altavilla

Il parroco don Giuseppe Autorino e una delegazione dei battenti mugnanesi sono stati invitati ad Altavilla Irpina per aprire la novena.

“Oggi 16 agosto, nel primo giorno della novena a San Pellegrino, il rettore del santuario di Altavilla Irpina ci ha invitati a partecipare con una delegazione di battenti di Mugnano del Cardinale alla celebrazione serale. Essendo la squadra più antica che onora San Pellegrino abbiamo aperto la S. Novena e pregato per tutta la comunità. Inoltre ricordiamo che domenica 23 agosto alle ore 20.30 nella chiesa della Madonna del Carmine, celebreremo la S. Messa vespertina con i battenti del Santo.

Il parroco

Don Giuseppe Autorino”.

In tempo di Covid19 nonostante le restrizioni non si ferma il culto a San Pellegrino Martire.

