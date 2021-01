MUGNANO DEL CARDINALE. Il dott. Michele Pepe: “il Maio continuerà, per ora, nel cuore di tutti”

Si avvicina il 10 gennaio, il giorno tanto atteso dai mugnanesi perché dedicato alla loro Santina e in onore della quale si svolge il Maio. Quest’ anno invece la pandemia non consentirà festeggiamenti civili, ma il Maio si svolgerà ugualmente nel cuore di ogni mugnanese.

Al Santuario saranno celebrate, come sempre, le sante messe, nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19.

Oggi vi vogliamo raccontare la passione per il Maio di un mugnanese doc, il dott. Michele Pepe. Ecco il suo pensiero: “Oggi come da rituale, aveva inizio la settimana per i preparativi della festa del Maio. Da tantissimi anni questa era una settimana di ansia, di apprensione, affinché tutto volgesse per il verso giusto,la scelta per la pianta, l” assegnazione i permessi.

Tutto aveva un suo perché di assai religioso e folkloristico. Ognuno a modo suo dimostrava la vicinanza alla nostra Santa Filomena e un grandissimo segno di appartenenza alle tradizioni Mugnanesi. Io come i tanti miei amici fin da piccini abbiamo onorato il 10 Gennaio, avevo appena 7 anni e da allora non ho mai smesso, nel nostro piccolo abbiamo dato sempre il nostro modesto contributo affinché tale festa andasse sempre avanti. Oggi sono turbato perché sarà il primo anno in cui questo rito per contingenze assai note ( COVID-19) non potrà essere svolto. Sicuramente il simbolo sarà impresso nei nostri cuori, nei cuori dei tantissimi Mugnanesi e dei nuovi giovani che stanno crescendo continuando tradizioni e riti secolari.

Io mi auguro in un MAIO 2022 migliore di questo, con il ricordo assai lontano di un virus che ha sconvolto le nostre vite.

IL MAIO 2021 sarà archiviato con il rito religioso della santa messa e con una grande preghiera.

VIVA SANTA FILOMENA, VIVA MUGNANO DEL CARDINALE, VIVA LE NOSTRE TRADIZIONI VIVA LA FESTA DEL MAIO”.

Il pensiero dei mugnanesi è proprio questo: “salvaguardare la propria e l’ altrui salute, non dimenticando le tradizioni, ma mettendo al centro di tutto la fede per la Principessina del Paradiso perché il Maio è solo suo!” (L. Carullo)

