MUGNANO DEL CARDINALE. Il gestore telefonico TRE-WIND lascia i mugnanesi senza rete

Ci giungono da diversi utenti, abbonati col gestore telefonico Tre-Wind, segnalazioni che a Mugnano del Cardinale, da circa 1o giorni, è impossibile utilizzare il proprio cellulare per l’assenza di segnale. “La Tre prende in giro gli abbonati di Mugnano del Cardinale !!! – ci scrive il signore Nicola – Sono 10 giorni che non c’è linea Tre. 10 giorni che gli operatori 3 ripetono la stessa filastrocca: “Grazie per la chiamata, entro 48 ore sarà ripristinata la linea”. Sono passate 5 volte 48 ore cioè 10 giorni (gli stessi in cui i cinesi hanno costruito un ospedale da mille posti) e la Tre continua ad essere una linea fantasma e gli utenti ancora presi in giro”.

