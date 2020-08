Mugnano del Cardinale- Il giorno speciale dei battenti di Santa Filomena

Oggi seconda domenica di agosto, come da tradizione, si festeggia Santa Filomena. Notoriamente si tiene la sfilata dei battenti, ma quest’ anno causa Covid19 il pellegrinaggio da Cimitile a Mugnano del Cardinale non si terrà, ma è ugualmente la giornata dei battenti! Campane a festa, inno alla Santina che è riecheggiato nell’ aria sin dalle prime luci dell’alba, lo sparo dei botti e loro i battenti che indossato il completo bianco con la fascia rossa si sono recati nel Santuario. Lì alle 6.30 è stata celebrata la prima messa da don Giovanni Ariano.

Le altre celebrazioni si terranno alle 8 per i pellegrini, alle 10, alle 12 e alle 19. I festeggiamenti civili non sono consentiti, ma quelli religiosi fondamentali per la mente e l’ anima sono in corso. Domani 10 agosto verrà ricordato l’arrivo del Sacro Corpo della Principessina del Paradiso a 215 anni dalla traslazione da Roma a Mugnano. Una nota di colore al paese, ma soprattutto un segno di devozione sono i balconi addobbati con le fasce dei battenti e l’ effige di Santa Filomena.

adsense – Responsive – Post Articolo