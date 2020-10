MUGNANO DEL CARDINALE. Il parroco Autorino: “Saranno celebrati regolarmente tutti i sacramenti fino alle nuove disposizioni del nostro Vescovo”

“Il decreto regionale di ieri 15 ottobre non blocca le celebrazioni dei sacramenti, ma le feste legate ad esse. Il principio costituzionale che regola i rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano è chiaro: sono soggetti indipendenti. Solo i vescovi hanno l’autorità di fermare le attività pastorali e, ad oggi, le nostre chiese sono un luogo sicuro, perché siamo stati attenti a far rispettare le regole del protocollo anti-covid”. E’ quanto afferma il parroco di Mugnano del Cardinale Giuseppe Autorino.

“Per cui saranno celebrati regolarmente tutti i sacramenti fino alle nuove disposizioni del nostro Vescovo. Viviamo questi giorni con pazienza e responsabilità in modo da essere ancora più uniti nel combattere il nemico invisibile. Un buongiorno a tutti e il Signore vi benedica”.

