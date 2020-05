Mugnano del Cardinale – Il Rosario itinerante del parroco don Giuseppe Autorino

Oggi alle 18.30, il parroco don Giuseppe Autorino ha recitato il S. Rosario, trasmesso in diretta sulla pagina della Parrocchia Ascensione – Maria Santissima del Carmine. La particolarità del fatto sta nella recita solitaria del parroco, come da disposizioni di legge per la pandemia in atto. La celebrazione si è tenuta a via A. De Gasperi dinanzi alla Madonnina dell’Ascolto collocata su un altare allestito per l’occasione e le persone, abitanti del quartiere, hanno assistito dai balconi e dalle finestre delle l oro case.

