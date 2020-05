Mugnano del Cardinale – Il Virtual Tour continua con l’ Associazione Aria

L’associazione Aria sta continuando il suo Virtual Tour e questa volta ci hanno portato in montagna precisamente ad Acquaserta a Quadrelle.

“Il nostro virtual tour si sposta a Quadrelle , precisamente alle cascate AcquaSerta nel cuore del parco regionale del Partenio . Opera di ingegneria naturalistica del XIX secolo costruita lungo il vallone dove scorre il torrente Rio Secco.

Ammirare le bellezze del nostro territorio stando belli comodi da casa. Per chi non vuole rinunciare a fare il turista anche ai tempi del coronavirus, ecco che l’associazione Aria offre un tour virtuali da ammirare senza uscire di casa, in attesa di immergersi nella meraviglia poi di persona.

È la missione a cui abbiamo scelto di assolvere per far fronte alle disposizioni anti-coronavirus.

Scabec InfoPoint – Protezione Civile Mugnano del Cardinale

Tantissime le iniziative e le proposte messe in campo in questo delicato periodo di isolamento sociale.

Tra queste, i tour virtuali con vedute a360° . Una straordinaria visita digitale alla scoperta del nostro bellissimo.

