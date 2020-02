MUGNANO DEL CARDINALE. “Italia Viva”, pronta la campagna di tesseramento da parte del coordinamento locale

Il Comitato di “Italia Viva” di Mugnano del Cardinale si è messo in moto in vista delle prossime scadenze. I delegati mandamentali dopo aver partecipato alla Leopolda a Firenze e ultimamente anche all’assemblea nazionale del partito tenutasi la settimana scorsa a Roma, dove hanno stretto rapporti proficui con la dirigenza di “Italia Viva”, occasione anche per discutere di buon governo e riformismo, annunciano per il tramite del coordinatore cittadino avv. Candido Trotta che è prossima la campagna di tesseramento.

adsense – Responsive – Post Articolo