Mentre nell’area irpina c’è timore della Pantera, avvistata sui monti del Partenio tra Summonte e aree limitrofe, a Mugnano del Cardinale invece del grosso felino vi è la caccia alla pecorella smarrita. Nelle scorse ore è stata avvistata in via san Silvestri. Il proprietario fa ancora in tempo mettersi sulle sue tracce e riportarla all’ovile anche perché di questi tempi, con “pantere” in zona, non potrebbe più trovarla.

