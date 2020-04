Alle 17 don Giuseppe Autorino ha pregato insieme ad un ristretto gruppo di lettori. La Via Crucis è stata trasmessa sulla pagina web della Parrocchia dell’Ascensione – Maria Santissima del Carmine e San Liberatore. In serata il sacerdote ha portato la Croce per le strade del paese benedicendo tutti. Molti fedeli si sono affacciati ai balconi e hanno pregato.

