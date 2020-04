Emergenza Coronavirus, tra i medici neoassunti, per fare fronte alla pandemia che oramai dilaga su tutto il territorio nazionale, la dottoressa Mimma Pignatelli di Mugnano del Cardinale, grazie al suo profilo professionale e curriculum è stata inserita tra il personale sanitario in forza all’ospedale Moscati di Avellino. Un augurio per il prestigioso incarico da parte della redazione di Bassa Irpinia.

