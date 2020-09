Ci siamo! Domenica 6 settembre partirà la juta a Montevergine! Appuntamento ore 8:30 in Via Marchese Ippolito, nel Borgo Cordadauro a Mugnano del Cardinale!

Tra gli antichi sentieri dei Monti del Partenio, raggiungeremo l’Abbazia. Durante il percorso canti e balli devozionali ci accompagneran no!

adsense – Responsive – Post Articolo