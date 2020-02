MUGNANO DEL CARDINALE. “L’educazione rende forti”, l’iniziativa è dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”.

La scuola di oggi ha un compito che la caratterizza come risorsa sociale indispensabile per le esigenze attuali e per una missione culturale che incide notevolmente nell’orientare gli stessi ragazzi sulla strada da percorrere. Pertanto, occorre chiedersi come va sviluppata la relazione educativa che sta alla base di tutto il processo formativo e quale ruolo assume l’adulto in questa opera di accompagnamento. La relazione educativa, quindi, rappresenta lo strumento attraverso il quale le intenzioni educative diventano nel tempo risultati educativi perchè, quando manca una costruttiva relazione interpersonale tra adulti e ragazzi, l’impegno educativo non produce effetti.

Per questo motivo incominciando da dentro la scuola, è necessario riprendere il dibattito pedagogico su come intendere oggi la relazione educativa e su quali valori poggiarla. Ecco che quindi la dirigente dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale, la prof.ssa Luigia Conte, invita la comunità scolastica a partecipare a due iniziative formative che si terranno grazie alla partecipazione di esperti. Martedì 11 febbraio alle ore 10 presso la sede di via Montevergine di Mugnano sarà ospite la dott.ssa Marra, responsabile della Polizia Postale di Avellino mentre il 20 febbraio, sempre alle 10 sarà ospite la dott.ssa Papa, esperta dell’Univerisità del Molise. Due appuntamenti importanti da non perdere per il futuro dei nostri figli.

adsense – Responsive – Post Articolo