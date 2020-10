MUGNANO DEL CARDINALE. Liste elettorali degli alunni rigettate all’ISIS Nobile-Amundsen, la protesta degli alunni.

(Riceviamo e Pubblichiamo). “La segreteria e la commissione elettorale dell’istituto avente come sede centrale Lauro, hanno rigettato la richiesta di candidatura delle liste alunni per il consiglio d’istituto in ambedue gli istituti, poiché consegnate con un giorno di ritardo, per via di un sospetto caso covid (almeno Mugnano). Riconoscendo il nostro errore che tuttavia non dipende da noi, abbiamo inviato alcune mail alla commissione elettorale di cui non abbiamo mai avuto risposta. Nel frattempo abbiamo scoperto che la commissione ha violato ART.33 OM. 215-1991 ossia quello di non avere pubblicato le liste (accettate dalla commissione) nell’albo ufficiale e sul sito della scuola nel giorno 24/10/2020 alle ore 12:00 giorno e ora ultima per la presentazione delle liste, negandoci in questo modo il democratico diritto del ricorso. Detto ciò gli alunni tutti di Mugnano e Avella hanno inviato un’ultima lettera dove evidenziavamo questa adempienza e inoltre abbiamo anche fatto notare lo scarso preavviso datoci (meno di 24 ore) sull’avvenuta delle elezioni il giorno 29/10/20 e richiedendo anche le dimissione della suddetta commessione nonché la posticipazione delle elezioni o l’immediata integrazione delle liste. Ad ora non abbiamo avuto risposta.

Questa vicenda evidenzia l’inattività della commissione nonché della segreteria e come scritto nella lettera inviata gli alunni di Mugnano e Avella, noi non vogliamo abbracciare il baratro del silenzio e daremo il via ad una serie di proteste finche la situazione non mostra segni di cambiamento. GLI ALUNNI DI AVELLA E MUGNANO.

Ecco la lettera inviata alla Commissione Elettorale dell’ISIS e per conoscenza a Dirigente Scolastico.

Alla COMMISSIONE ELETTORALE DELL’ISIS NOBILE-AMUNDSEN

Per conoscenza alla DS

OGGETTO: ELEZIONE CONSIGLIO D’ISTITUO – COMUNICAZIONE

Si porta all’attenzione della commissione elettorale dell’ISIS Nobile-Amundsen che la suddetta ha commesso una serie di gravi violazioni:

• LA MANCATA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI ENTRO IL TERMINE PREVSITO DALLA NORMA (VIOLAZIONE ART.33 OM. 215- 1991) SULL’ALBO E SUL SITO UFFICIALE DELL’ISTITUTO, LEDENDO IN QUESTO MODO IL NOSTRO DIRITTO DI RICORSO.

• VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEGLI ALUNNI ALLA VITA AMMINISTRATIVA SCOLASTICA.

• INOLTRE SI FA NOTARE LO SCARSO PREAVVISO (MENO DI 24 ORE) RIGUARDANTE IL GIORNO IN CUI VERRANNO SVOLTE LE ELEZIONI DEI VARI ORGANI (29/10/2020)

Quindi viste le gravi adempienze commesse GLI ALUNNI TUTTI DELLE SEDI DI MUGNANO DEL CARDINALE E DI AVELLA RICHIEDONO: IL POSTICIPO DELLE ELEZIONI O L’INTREGAZIONE IMMEDIATA DELLE LISTE “SCUOLA DEI VALORI” (MUGNANO DEL CARDINALE) E “LA SCUOLA, UN POSTO MIGLIORE” (AVELLA) INOLTRE RICHIEDONO L’IMMEDIATA DIMISSIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VISTO L’ALTO GRADO DI INATTIVITA’ DIMOSTRATO.

Se nessuna delle richieste sopra esposte verrà accolta, noi studenti notificheremo la presente alla stampa locale e alla direzione scolastica regionale e inoltre daremo il via ad una serie di proteste.

GLI STUDENTI TUTTI DELLE SEDI DI MUGNANO DEL CARDINALE E DI AVELLA

