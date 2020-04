MUGNANO DEL CARDINALE. L’Istituto Paritario IPSEOA distribuisce generi alimentari a famiglie in difficoltà

Sono stati offerti dall’Istituto Paritario IPSEOA – Pinto di Mugnano del Cardinale, una serie di generi alimentari di prima necessità (farina, pasta, zucchero, latte, pelati ecc) alle autorità di competenza del paese affinché vengano distribuite alle famiglie in difficoltà presenti sul territorio comunale. Un’iniziativa lodevole che contribuisce a rendere meno pesante la quarantena di alcuni cittadini che in questo periodo si ritrovano senza soldi per la sospensione delle attività lavorative e senza la possibilità neanche di acquistare il necessario per sopravvivere.

