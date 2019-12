MUGNANO DEL CARDINALE. “Natale tutti i giorni”, nell’ auditorium dell’oratorio canossiano domenica alle 18

Dopo le molteplici prove in oratorio, è la volta della prima dei bambini, ragazzi e adulti per la tradizionale recita natalizia che quest’anno si intitolerà: “Natale tutti i giorni”. Un momento breve ma intenso di scambio di auguri in cui non mancheranno sorrisi! Appuntamento quindi a DOMENICA 22 DICEMBRE nell’ auditorium dell’oratorio canossiano alle 18:00.

“ Ricordiamo che La gioia del Natale è una gioia speciale che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna!”

