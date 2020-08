Mugnano del Cardinale – Nella festa onomastica il ricordo per don Alfonso Pisciotta

Domani 1 agosto la Chiesa celebra la memoria liturgica di Sant’Alfonso de Liguori e in memoria di don Alfonso Pisciotta, scomparso pochi mesi fa, don Giuseppe Autorino ha voluto dedicargli un pensiero. “Carissimo don Alfonso, in questa festa onomastica che festeggerai in modo nuovo con il tuo amato Signore, mi viene alla mente la tua persona solare, fraterna e sempre piena di attenzioni verso il prossimo. Il tuo sacerdozio ministeriale è stato lo specchio della tua persona e rimarrà nel mio cuore per sempre, come modello di vita sacerdotale. Mentre scrivo mi vengono le lacrime agli occhi e mi piange il cuore per la mia fragilità umana. Si sente la vostra mancanza nel mio cuore e nel nostro presbiterale. Prega per me…“. Siamo sicuri che don Alfonso con la sua infinita bontà stia pregando per tutti noi dal Paradiso.

