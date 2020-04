Oggi in occasione dell’Ottava di Pasqua le nostre telecamere hanno trasmesso la messa celebrata da don Giuseppe Autorino nella Parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Liberatore. In questo difficile momento storico il giovane sacerdote ha voluto per il nostro tramite comunicare a tutta la popolazione la sua presenza e vicinanza sia spirituale che fisica. Ecco il video messaggio



