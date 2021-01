MUGNANO DEL CARDINALE. “Open day in rete”, “’I.C “A. Manzoni “di Mugnano del Cardinale, la sicurezza di una scelta

Una battaglia tra poveri, quella posta in atto dalle scuole della Provincia e del nolano: manifesti, post, video virali con effetti speciali ,spot televisivi e radiofonici e chi più ne ha più ne metta, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico soprattutto alle scuole secondarie di secondo grado. Nel Mandamento Baianese, dove i confini tra i paesi si confondono, dove non sono le distanze il criterio di una scelta così importante, sono stati gli “Open day in rete” a fare la differenza.

Particolare interesse e partecipazione ha suscitato l’Open day in rete della scuola secondaria di primo grado “’I.C “A. Manzoni “di Mugnano del Cardinale. Massiccia la presenza dei genitori richiamati dall’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal team dei docenti guidati dalla Dirigente scolastica Gina Conte.

Un incontro di due ore trascorse in modo piacevole intervallate dalle domande dei bambini della primaria, collegati con i genitori, dalla presentazione dei docenti, dal tour virtuale nelle strutture e negli ambienti della scuola nelle sue diverse sedi, con il sottofondo dei brani musicali prodotti dagli alunni del corso di strumento. Il tutto preceduto da una introduzione della Dirigente Scolastica che ha illustrato l’ampia ed innovativa Offerta Formativa, pienamente rispondente alle esigenze di un territorio che superando i confini del paese di provincia si propone all’ utenza

eterogenea del Mandamento intero.

L’ambiente digitale protetto utilizzato ha consentito uno scambio di informazioni e conversazioni fuori da ogni schema o scaletta precostruita coinvolgendo tutti i partecipanti.

La promozione della cultura territoriale è stata il “filo rosso” degli interventi della Dirigente che in questi anni ha fatto dell’inclusione il “fiore all’occhiello” della sua scuola.

Un momento particolare questo, per i genitori che devono aiutare i propri figli nella scelta di un nuovo percorso scolastico da intraprendere, un’opportunità proficua quella offerta dal “Manzoni” con l’Open day in rete” per dipanare dubbi o incertezze, una soddisfazione per insegnanti e dirigente di fronte ai commenti, lasciati dai presenti in un ambiente virtuale dedicato.

adsense – Responsive – Post Articolo