MUGNANO DEL CARDINALE. Panchina Rossa al Liceo Scientifico, i ringraziamenti.

“Lotta per la vita”, “Ascolto donna”, “Ultimi per la legalità”, desiderano ringraziare il dirigente scolastico del liceo scientifico Nobile Amundsen, prof. Storino Luigi ed il prof. Andrea Canonico per aver dato la possibilità di compartecipare alla realizzazione della Panchina Rossa e di relazionare con i propri responsabili al convegno no alla violenza sulle donne. L’ incontro di ieri ha avuto un momento di altissima emozione e di brividi epidermici quando Deborah Scarponi ha raccontato la sua storia di vittima di violenza tutti gli interventi sono stati di ottima fattura ad iniziare da Anna Candelmo, presidente di “Lotta per la vita”, all’ avv. Valentina Musto presidente di “Ascolto donna”, al dott. Filomeno Caruso responsabile di “Ultimi per la legalità”, alla dott.ssa Bruno del centro regionale antiviolenza alla eccellente dott.ssa Maddalena Criscuolo e all’ avv. Antonio Caruso. Un ringraziamento particolare va all’ arma dei carabinieri di Baiano che oltre alla presenza ha fornito ottimi spunti di riflessione. Grazie ai due marescialli Bruscino e Guerriero. La presidente di a”Acolto donna” ha donato un quadro opera della prof.ssa Maria Pennino. La panchina rossa è stata donata dalla famiglia Acierno Vincenzo e da Alvino Carmela. Benedetta da don Giuseppe Autorino che ha fatto un invito ed usato parole che hanno toccato la mente ed i cuori dei partecipanti. Grazie a Crescenzo Acierno, Giacomo Ottaiano, Orlando Divisato e Colucci Vito che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione. Una bella pagina da ricordare e raccontare a tutti su una tematica importante la violenza solo facendo un gioco di squadra e di rete tra la scuola la famiglia il mondo religioso le associazioni le forze dell’ ordine possiamo fare prevenzione ed ottenere buoni risultati inoltre le associazioni hanno chiesto che tutti gli enti comunali dovrebbero avere un punto ascolto ed un centro antiviolenza. Per finire uno slogan ed un incitamento per tutti: insieme si può…

