Mugnano del Cardinale – Per il mese di maggio il Comitato Festa invita ad esporre lo stendardo della Madonna

In occasione del mese mariano il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie invita tutti i cittadini ad esporre lo stendardo raffigurante la Patrona. Ecco il loro messaggio : ” Oggi 30 aprile, con la celebrazione eucaristica delle ore 19:00, inizia ufficialmente al Santuario il mese Mariano.

Purtroppo, per i motivi che conosciamo, non sarà possibile partecipare direttamente, di sicuro, però, tutti noi saremo ai piedi della nostra amata Patrona con un pensiero, una preghiera per renderLe omaggio.

A tal proposito invitiamo, per chi non lo avesse già fatto, ad esporre lo stendardo di Maria SS delle Grazie al proprio balcone; scattate una foto e contattateci sulla nostra pagina in privato, vi daremo noi indicazioni su come inviarcela.

Tutte le vostre foto saranno raccolte in un video che poi pubblicheremo, in ricordo di questo “particolare” maggio 2020. Avete tempo fino al 10 maggio per inviarci la vostra foto.

Siamo lontani, ma vicini con il cuore per questa smisurata fede che unisce tutto il popolo di Mugnano del Cardinale.

Viva Maria”.

