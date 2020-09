Mugnano del Cardinale: Prima campanella per l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”

Quando alle 8.15 di stamattina, 24 settembre, è suonata la campanella dell’I.C. “A. Manzoni” in via Montevergine a Mugnano del Cardinale, tutto era pronto per accogliere gli alunni in sicurezza.

Prontuari e Vademecum, pubblicati in largo anticipo sul sito dell’Istituto non lasciavano spazio all’improvvisazione: tutto il personale scolastico sapeva cosa fare e dove essere in quel momento e della Dirigente, Dott.ssa Luigia Conte, in prima linea, si intravedevano, sopra la mascherina, gli occhi lucidi per l’emozione dell’evento. La fermezza nella decisione di “aprire la scuola “secondo il calendario regionale in accordo con il Sindaco Dott. Alessandro Napolitano, dopo accurate indagini sulla provenienza degli alunni, aveva destato perplessità in coloro che non la conoscono.

L’aver fatto un lavoro preventivo, insieme al suo staff, di organizzazione nei minimi dettagli rispondente ai dettami normativi scolastici coniugati e alle indicazioni delle “Linee guida” diffuse dal Miur, Ordinanze Regionali e quant’altro, la rendevano padrona di fronteggiare il momento atteso per il quale non intravedeva motivazioni per un rinvio.

È stato emozionante vedere i ragazzini nella secondaria di I grado, procedere in fila indiana e a debita distanza felici di tornare a scuola, mentre i docenti si meravigliavano della loro crescita,che negli schermi della DAD non era visibile.

Emozionante l’accoglienza dei bambini delle prime classi della Primaria che ordinatamente accompagnati dai genitori veniva accolti sulle note di un tormentone estivo nel giardino della scuola, dove, come in un rito cerimoniale, la Dirigente sanciva la consegna della famiglia a quella che ha definito “la nostra famiglia-scuola”.

Non è mancata la presenza del Sindaco Napolitano, anche lui palesemente emozionato mentre faceva capolino nelle aule per salutare i suoi piccoli cittadini.

Intanto operosi e solerti collaboratori scolastici misuravano la temperatura, distribuivano mascherine e disinfettante e non mancavano di offrire un caffè agli ospiti con le dovute precauzioni.

In rappresentanza dei genitori, con la Dirigente e il Sindaco, il Presidente d’Istituto, l’attento Sig. Festa, si univa a loro nell’augurare un buon anno scolastico a tutti.

Se c’ è stata protagonista, di certo è stata l’emozione che ha “assembrato” tutti gli attori dell’evento; se c’è stato un “contagio” è stato quello dell’orgoglio di far parte di questa scuola; se c’è stato “untore” è stata la Preside Gina Conte che ha contagiato tutti con il suo entusiasmo e la sua determinazione e che hanno permesso che alle 8.15, in Via Montevergine e dintorni, il 24 settembre, risuonasse finalmente la campanella.

Giovanna Damiano (Docente)

