MUGNANO DEL CARDINALE. “Progetto pretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, ieri all’I.C. “Manzoni”. Foto

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolto nella mattinata di ieri, lunedì 20 gennaio 2020, presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale in via Montevergine, un interessante progetto dal titolo: PretenDiamo legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”. Una lezione speciale per gli alunni della secondaria di primo grado impartita dal Vice Questore aggiunto, Dirigente del Commissariato di Cervinara, dott. Lauritano. Insieme ai suoi uomini ha presentato il progetto che vede il connubio tra il concetto di legalità e il concetto di amicizia, “perché l’amicizia è una cosa seria”, questo lo slogan del progetto concorso di quest’anno scolastico. Gli agenti del Vice questore Lauritano hanno impartito consigli utili, oltre a lasciare una serie di indicazioni e materiali, per partecipare al Concorso che l’anno scorso fu vinto da una scuola siciliana, della provincia di Messina, che ha realizzato un fumetto con i protagonisti del Commissario Mascherpa e suoi agenti. Molto interessante il discorso del Vice questore impartito agli alunni oltre alla dimostrazione da parte degli agenti di polizia di tutte le operazioni che si eseguono su una scena del crimine. Tra i protagonisti della mattinata non sono mancate domande e risposte, gli alunni della “Manzoni” si sono dimostrati molto interessati all’argomento ponendo al Vice questore diverse domande, in particolare quelle relative alle indagini dopo la commissione di un crimine. Una vera e propria lezione interattiva, alla quale era presente anche la dirigente scolastica Luigia Conte insieme alle insegnanti dei giovani alunni, che ha visto ancora una volta la scuola attiva in un percorso educativo – formativo tutto basato sulla legalità, che è poi anche il filo conduttore del macro progetto dell’anno scolastico 2019-20 dell’Istituto Mugnanese. Educare alla legalità fa parte della programmazione di tutti gli ordini si scuola dell’Istituto comprensivo che vede impegnati i docenti e gli alunni a 360 gradi.

adsense – Responsive – Post Articolo