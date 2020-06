I ragazzi di San Michele dopo una domenica di assiduo lavoro ringraziano l’amministrazione comunale per l’impegno profuso nella ripulitura del campetto centro Lup (invaso di erbacce e ortiche) in modo da soddisfare i divertimenti dei giovani mugnanesi un ringraziamento specifico al sindaco, impegnato in prima persona, e al consigliere Masucci Salvatore affiancato da Stefano Festa.

