Mugnano del Cardinale – Si è proceduto ad igienizzare le Parrocchie

Da lunedì 18 maggio riprenderanno le celebrazioni religiosi e le varie comunità stanno prendendo tutte le misure necessarie affinché ciò avvenga in sicurezza. Nei giorni di giovedì e venerdì sono state igienizzate la Parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Liberatore e la Parrocchia dell’Ascensione. Sui banchi sono stati apposti dei numeri e solo lì ci si potrà sedere, l’ ingresso sarà consentito con guanti e mascherina. All’ingresso delle chiese ci saranno dei volontari della Protezione civile che indicheranno ai fedeli ove sedersi. Per la distribuzione dell’Eucaristia non ci si muoverà dai banchi, ma sarà il sacerdote a passare tra i fedeli.

