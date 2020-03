MUGNANO DEL CARDINALE. Sosteniamo la nostra Comunità con la raccolta di beni di prima necessità: ecco il comunicato del parroco don Giuseppe:

“In questi giorni è stato effettuato un giro di consegne alimentari alle famiglie in difficoltà” . A parlare è il parroco di Mugnano del Cardinale Don Giuseppe Autorino il continua affermando: “Se qualche famiglia avesse qualche urgenza oppure notate difficoltà in qualche casa nei vostri quartieri contattatemi. Ringrazio tutti di vero cuore per la disponibilità a donare e vi chiedo di continuare per assicurare il necessario per tutto il periodo della Pasqua”.

COSA SERVE?

– Olio d’oliva

– latte

– pomodori (passati e pelati)

– pasta

– uova

– Formaggi

– detergenti e carta per l’igiene personale

– detersivi per la casa

“Si possono portare sia presso la Parrocchia M. SS. del Carmine dalle 8.00 alle 12.00 tutti i giorni, oppure contattando la protezione civile di Mugnano del Cardinale ai numeri ufficiali. Ci aggiorniamo per altre eventuali comunicazioni. La liturgia della CARITÀ non si ferma. Grazie!”

