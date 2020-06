Mugnano del Cardinale. Vallone San Michele, criticità ambientale stabile e resistente. Una vera e propria bomba ecologica. Foto

di Gianni Amodeo

Sono sempre più crescenti e diffuse le criticità ambientali, in cui versa il Vallone San Michele. Una condizione, determinata dal sistematico abbandono di indifferenziati e rifiuti di ogni tipologia, generando uno scempio irreversibile per l’area e la vegetazione naturale. Una discarica abusiva e incontrollata a cielo aperto, in costante dilatazione e allungamento sull’asse vallivo, facendo ritenere che il sito sia diventato ormai una vera “bomba ecologica” ad alto indice di pericolosità permanente per la comun salute. A darne la testimonianza, è il racconto delle otto foto che si pubblicano in sequenza, facendo risaltare il preoccupante stato di degrado e scempio irreversibile che interessa una bella parte del territorio comunale.

E siamo nella domenica del 14 giugno corrente mese. E’ l’aggiornamento al 2020 della situazione del Vallone San Michele, rispetto allo stato dei luoghi risalente al 2 aprile del 2017, del quale si diede conto nella nota di cronaca nello stesso giorno su queste colonne (MUGNANO. Rifiuti di amianto e altro materiale nel Vallone di San Michele, lo scempio che avanza e la vivibilità negata)- (Mugnano del Cardinale \ Baiano. S.O.S. Vallone San Michele e Campimma. Discariche abusive per criticità permanenti e nessun contrasto) nota che viene ri-proposta per l’attualità che conserva ed aggravata negli effetti. Come dire che a tre anni di distanza nulla è cambiato, mentre il disastro ecologico permane e l’ammasso di scorie e rifiuti è in piena fase di progressiva ed espansiva evoluzione. Quando si dice il tempo si è fermato.

