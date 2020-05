MUGNANO DEL CARDINALE. Virtual tour 2020 nel museo storico del Santuario

L’associazione Aria continua il suo virtual tour e oggi ci fa visitare il museo storico del Santuario di Santa Filomena.

“Oggi siamo al Santuario di Santa Filomena nel museo storico . Qui possiamo ammirare la rappresentazione storica della vita di Santa Filomena.

Ammirare le bellezze del nostro territorio stando belli comodi da casa . Per chi non vuole rinunciare a fare il turista anche ai tempi del coronavirus, ecco che l’associazione Aria offre un tour virtuali da ammirare senza uscire di casa, in attesa di immergersi nella meraviglia poi di persona.

È la missione a cui abbiamo scelto di assolvere per far fronte alle disposizioni anti-coronavirus.

Tantissime le iniziative e le proposte messe in campo in questo delicato periodo di isolamento sociale.

Tra queste, i tour virtuali con vedute a 360° . Una straordinaria visita digitale alla scoperta del nostro bellissimo territorio”.

