Mugnano del Cardinale – Virtual Tour dell’ Associazione Aria da “Mamma Schiavona”

Oggi l’associazione Aria ci porta in una chiesetta che è un vero gioiello, che è collocata nel centro storico di Mugnano del Cardinale, si tratta della Chiesa Nuova dedicata alla Madonna di Montevergine.

” Oggi, in occasione della festa della Mamma, abbiamo voluto mostrarvi la chiesetta di via Marchese Ippolito (nel centro storico) dedicata a MAMMA SCHIAVONA.

Ammirare le bellezze del nostro territorio stando belli comodi da casa . Per chi non vuole rinunciare a fare il turista anche ai tempi del coronavirus, ecco che l’associazione Aria offre un tour virtuali da ammirare senza uscire di casa, in attesa di immergersi nella meraviglia poi di persona.

Un ringraziamento va a Mandamento Stores Renato Cuomo Parrocchia Ascensione – Maria SS.del Carmine Mariagrazia Montuoriper la collaborazione e la condivisione tecnologica.

È la missione a cui abbiamo scelto di assolvere per far fronte alle disposizioni anti-coronavirus.

Tantissime le iniziative e le proposte messe in campo in questo delicato periodo di isolamento sociale.

Tra queste, i tour virtuali con vedute a 360° . Una straordinaria visita digitale alla scoperta del nostro bellissimo territorio”.

