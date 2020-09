“La comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si unisce in preghiera, domani 21 settembre alle ore 19.00 nella chiesa dell’Ascensione, insieme con il nostro VESCOVO FRANCESCO MARINO per la celebrazione Eucaristica in suffragio di don Giovanni Picariello, parroco emerito, affinché il Signore lo faccia partecipe della gloria celeste. Vi aspetto”. – don Giuseppe Autorino

