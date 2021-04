Mugnano – Don Giuseppe Autorino è il nuovo Rettore del Santuario

Il Santuario di Santa Filomena ha, da oggi, ufficialmente, un nuovo Rettore, è stato infatti affidato l’ incarico a don Giuseppe Autorino, già reggente del Santuario.

Don Giuseppe è il parroco della comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale, arrivò in paese nel 2004 come diacono, diventato presbitero gli fu affidata la parrocchia di Maria Santissima del Carmine e San Liberatore, subentrando a padre Agostino (Stefano) Acierno. In seguito gli fu affidata anche la parrocchia dell’ Ascensione, subentrando a don Giovanni Picariello.

Don Giuseppe ha avuto il merito di riunire la comunità mugnanese, di avvicinare tanti giovani e giovanissimi alla religione.

La nomina di Autorino al Santuario è stata accolta da tutti con gioia, il suo nuovo compito sarà sicuramente impegnativo, ma siamo sicuri che Santa Filomena guiderà i suoi passi.

In queste ore sono tanti i messaggi di augurio che girano in rete, ne riportiamo uno su tutti: “La comunità avellana con gioia augura a Don Giuseppe Autorino buon lavoro, per la sua investitura alla guida del Santuario in onore di Santa Filomena”.

Lucia Carullo

