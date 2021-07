Mugnano – Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

Inizia stasera con la messa delle 19 il triduo in onore di Maria Santissima del Carmine.

Il 16 luglio le messe saranno celebrate alle 8, alle 9, alle 11, la supplica ci sarà a mezzogiorno e l’ ultima messa alle 19.

Il 17 luglio la messa sarà celebrata alle 19.

Domenica 18 luglio le messe ci saranno alle 8, alle 11 e alla 19 la solenne Celebrazione Eucaristica si terrà in piazza Cardinale alla presenza del Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino.

Anche quest’ anno a causa della pandemia non si terranno i festeggiamenti civili, ma sicuramente la popolazione potrà vivere la festa nel cuore, partecipando alle funzioni religiose e pregando.

adsense – Responsive – Post Articolo