Mugnano – Festeggiamenti religiosi per la Madonna del Carmine

Quest’ anno a causa del Covid19 non si terranno né i festeggiamenti civili né la processione in onore della Madonna del Carmine e forse proprio tali mancanze porteranno il popolo a pregare più intensamente la Vergine durante i festeggiamenti religiosi. Il 7 luglio è iniziata la Novena, il 16 luglio le messe saranno celebrate alle 8, 9, 11 e 19. Sempre il 16 luglio, alle ore 10 si terrà il saluto alla Madonna proprio nell’ orario in cui in genere vi è l’ intronizzazione della sacra effige e a mezzogiorno si terrà la supplica. Domenica sera alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica in piazza Cardinale.

