Mugnano – Foto gratis per bambini – un’ iniziativa dell’Azione Cattolica e dello studio fotografico Napolitano

Da oggi, 1° dicembre fino al 23 Dicembre 2020, sarà possibile prenotarsi per una sessione fotografica, nella fantastica scenografia, del “Bianco Natale “ .

In collaborazione con l’Azione cattolica di Mugnano del Cardinale lo studio di Carmine Felice Napolitano regalerà una (1) stampa 10×15 a tutti i bambini che si recheranno a fare la foto.

Per chi volesse poi potrà anche scegliere fantastici gadgets: cornici, palline natalizie.

Per prenotazioni occorre andare sul profilo Facebook del fotografo Carmine Felice Napolitano così da poter fissare un appuntamento.

adsense – Responsive – Post Articolo