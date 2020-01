MUGNANO. “I Filomeniani” aspettano tutti al Maio

Venerdì 10 gennaio, si terrà il Maio di Santa Filomena, alle 7.30 sarà celebrata la Santa Messa nel Santuario e dopo tutti i partecipanti si recheranno in montagna. Nel pomeriggio verso le 17 inizierà la tradizionale sfilata del Maio. Tra le squadre partecipanti ci sono “I Filomeniani” che si amano definirsi una grande famiglia e che invitano tutti a partecipare al Maio. Le tradizioni vanno rispettare e per farlo occorre avere amore e passione per il proprio paese e per Santa Filomena e questo gruppo di ragazzi lo dimostra ogni anno.

