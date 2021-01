Mugnano – I Filomeniani danno appuntamento al 2022 per il Maio di Santa Filomena

Il 10 gennaio per Mugnano del Cardinale è un giorno molto importante, in cui si celebra la nascita di Santa Filomena. Per noi mugnanesi questo è però anche il giorno del maio, rito arboreo che affonda le sue radici nel mondo pagano, originariamente svolto in onore della dea Maia (a questa si deve il suo nome), e poi traslocato in chiave cristiana. Il maio per noi Filomeniani è molto più che una semplice tradizione, rappresenta l’occasione in cui vengono esaltati i nostri valori fondanti, quali l’unione, lo spirito di gruppo e il sacrificarsi l’uno per l’altro. In questo periodo così particolare, in cui la salute giustamente ha la priorità, le autorità predisposte hanno ritenuto opportuno che questo evento, a noi così caro e particolarmente significativo per tutta la comunità mugnanese, non si svolgesse. Considerando questo periodo, segnato da numerose difficoltà, i Filomeniani con profondo rammarico per l’impossibilità dello svolgimento del rito arboreo, colgono l’occasione per darvi appuntamento all’anno prossimo, nella speranza che si possa tornare a una situazione di normalità.

