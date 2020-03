Mugnano – “I Filomeniani” esprimono solidarietà ai medici e a chi è colpito dal Covid-19

In queste tristi settimane per il nostro Paese, il gruppo dei Filomeniani esprime la sua completa vicinanza ed assoluto sostegno a tutti coloro che stanno combattendo contro questo nemico subdolo e invisibile che si è intromesso così brutalmente nella nostra quotidianità, stravolgendo le nostre vite. Un ringraziamento e un forte abbraccio a tutti i medici che sono impegnati in questa asprissima lotta per salvare più vite possibile, a tutti coloro che hanno perso i propri cari, a tutti coloro che sono lontani dalla loro terra, a tutti coloro che soffrono a causa di questo virus. L’importante è di non lasciarci sopraffare dalla paura e rispettare le regole per garantire la sicurezza di noi stessi e dei nostri familiari. Siamo sicuri, che il nostro Paese è tutti noi riusciremo a vincere questo momento buio e lasciarci alle spalle la notte per veder sorgere il sole, poiché il successo non è definitivo il fallimento non è fatale :ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Uniti ce la faremo, FORZA ITALIA

