MUGNANO. I Ringraziamenti di don Giuseppe Autorino per la raccolta per la distrofia muscolare

Il parroco del paese don Giuseppe Autorino ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito a una buona causa, la raccolta fondi tenutasi ieri in occasione del “Concerto di Beneficenza”. Ecco il suo messaggio : “Questo tempo Natalizio, appena trascorso, è stato realmente fecondo per la nostra comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale, avendo vissuto insieme momenti Forti, Belli e Significativi, e a conclusione il 6 gennaio nella Chiesa dell’Ascensione, si è tenuto il CONCERTO DI BENEFICENZA, a sostegno della ricerca per la distrofia muscolare Duchenne con l’Associazione Parent Project aps, che da particolare attenzione ai pazienti e ai genitori che vivono questo disagio.

Mi sento di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti con la loro presenza, e con il loro contributo, avendo tutti nel nostro cuore la stessa finalità. INSIEME è Più BELLO era il tema della serata, e infatti , solo camminando insieme che si possono abbattere i più grandi muri. Ringrazio il maestro Pierluigi Milosa con il coro interparrocchiale, i sindaci di Mugnano del C.le e di Marzano, i dirigenti scolastici e le varie associazioni presenti sul territorio: la Pro Loco Rimettiamoci Insieme, il Nuovo Centro Studi, l’Azione Cattolica, il Centro Pensionati ed Anziani, la terza squadra dei Battenti, le Novative, le Mariane, il Forum Giovanile e tutti coloro che hanno aiutato la realizzazione dell’evento di solidarietà con tanta passione: Gina Marsella, Enzo Pecorelli, Maria Napolitano, Milena Castaldo e tanti altri che si sono impegnati. La somma versata all’Associazione Parent Project è di 2500,00 euro. La solidarietà accende i cuore e fa essere una grande famiglia. GRAZIE”.

