MUGNANO. Il drammatico appello di una mamma affetta da COVID con 3 figli. “Aiutatemi vi prego”

Disperato appello di una giovane mamma con tre figli piccoli affetta da COVID 19 da fine ottobre, lei si chiama Maria Grazia e abita a MUGNANO del Cardinale. La giovane mamma ci ha inviato un disperato appello per essere aiutata essendo da giorni ammalata con tutti i sintomi del Coronavirus, febbre alta, dolori a tutto il corpo è così via. Ecco cosa ha raccontato in un messaggio vocale al nostro direttore: “Ciao Felice io i ho il COVID da 11 giorni, dal 30 ottobre, ho febbre alta e tosse, sto facendo ancora l’eparina, alcuni giorni sono stata malissimo malissimo, addirittura un giorno l’autoambulanza stavano chiamando perché non riuscivo a respirare bene. Ho tre figli, di cui una bambina asmatica, l’altro più piccolino ha avuto il soffietto al cuore da piccolo, non li vedo da venerdì non posso stare a contatto con loro perché non so se sono positivi, se sono negativi, la bambina adesso ha il raffreddore, non so se questo raffreddore può essere qualche sintomo, nulla nessuno si fa sentire. La schifezza la sai qual’è, ti dico questa cosa, di fronte casa mia è morta una signora per COVID, anche se aveva altre patologie, adesso il figlio ha il COVID e anche il papà, ieri sera cosa vengo a sapere che l’Asl è andata a fare i tamponi e non vengono a casa mia a pochi metri? Abito in via Roma a MUGNANO del Cardinale. Il mio medico dice che devo aspettare, io sono sintomatica non posso uscire, se prendo aria mi fa venire la polmonite, non ce la faccio neanche a camminare. Anche il pediatra ha fatto la denuncia per i miei figli, io non mi posso muovere neanche se voglio andare ad Avella al drive in, però almeno chiamate i miei figli, li faccio accompagnare ad Avella e io aspetto che voi venite a casa. Aiutatemi vi prego”.

adsense – Responsive – Post Articolo