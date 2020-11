“Mugnano non è un cantiere aperto, è un paese senz’ acqua. Si nascondono dietro la siccità, facessero meno proclami e più fatti”. Questo è lo sfogo amaro di un cittadino che non si capacita della situazione, a Mugnano infatti per gran parte del giorno non vi è acqua corrente, e gli animi ormai sono esasperati. Confidiamo nel buon senso delle istituzioni affinché il tutto si risolva presto e bene.

