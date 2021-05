MUGNANO. Incontro tra alunni dell’I.C. Manzoni e Dirigenti Comunità Montana Partenio sul rispetto dell’ambiente

Oggi 18 maggio 2021 di martedi alle ore 10,30, presso l’Istituto comprensivo A. Manzoni di Mugnano del Cardinale (Av), si è tenuto un incontro-didattico con le classi “elementari” per discutere con tutti i bambini di rispetto della natura ed ecologia.

L’incontro si è tenuto presso le aree esterne dell’istituto rispettando tutti i criteri e obblighi per la prevenzione da contagio Covid-19.

In particolare, l’evento è stato organizzato dalla Preside dell’istituto “Dottoressa Conte Luigia” e con la collaborazione del “Geom. Pantalone Giuseppe” della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro.

La manifestazione è nata dagli stessi bimbi e dalle loro insegnanti per portare avanti un progetto sano ed educativo che caratterizzi il rispetto della natura che ci circonda, dei criteri di ecologia e sostenibilità del patrimonio naturalistico e ambientale del nostro territorio.

Negli spazi esterni dell’istituto, sono stati piantati degli alberi per trasmettere ai bambini la loro importanza e caratteristica degli stessi.

Tutti i bambini, in collaborazione diretta con gli operai forestali della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, in nome di Santorelli Amato e Piccolo Paolo, hanno piantato gli alberi in armonia e serenità, trasmettendo agli stessi bambini il momento della messa a dimora e della cura degli stessi.

L’Istituto comprensivo A. Manzoni di Mugnano del Cardinale (Av) si sta distinguendo per organizzazione e programmazione nei confronti della natura e dell’ecologia, portando avanti dei seri progetti nei confronti dei bambini, trasformando l’incontro- didattico in una vera festa dell’albero.





