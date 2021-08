Questa mattina intorno alle 9 sono giunti al Santuario di Santa Filomena vari battenti provenienti da diversi paesi: Altavilla Irpina, Monteforte. Nonostante non sia stata possibile procedere con il pellegrinaggio penitenziale, centinaia di fedeli, indossando la tradizionale tenuta, hanno reso omaggio alla Santina. Hanno poi partecipato alla Messa Solenne delle 10 celebrata dal Vicario don Pasquale Capasso. In serata si terrà la messa in piazza Umberto I.

