Gli Ultras fedelissimi di Mungano del Cardinale hanno affisso in piazza striscioni con la scritta: “ridateci il campo” e “scuorn e vergogn”. Per protestare contro la revoca da parte della federazione gioco calcio dilettanti di potere utilizzare il campo nelle partite di campionato della squadra locale. La protesta ha come scopo di incentivare l’amministrazione comunale di procedere all’adeguamento del campo con le normative richieste dalla Federazione.

